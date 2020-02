Comer muito no café da manhã pode duplicar a queima de calorias durante o dia, segundo estudo

Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Lübeck, na Alemanha, afirma que comer o suficiente no café da manhã pode ajudar a queimar até o dobro de calorias durante o dia. Eles chegaram a essa conclusão depois de fazer um experimento com 16 pessoas, que por três dias tomaram café da manhã com poucas calorias e jantaram muitas calorias.

Ao reverter esse padrão alimentar, eles descobriram que o café da manhã é benéfico para o corpo. “Os resultados mostram que uma refeição feita no café da manhã, independentemente da quantidade de calorias que contém, gera duas vezes mais termogênese induzida pela dieta do que a mesma refeição consumida no jantar”, disse a autora do estudo, Juliane Richter.

Comer abundantemente no jantar pode levar a doenças metabólicas, como diabetes e obesidade. Em um café da manhã saudável, você pode incluir frutas, proteínas (como ovo), carboidratos (como aveia) e gorduras saudáveis (como abacate).

Fonte: Nueva Mujer