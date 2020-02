Acelere o crescimento do cabelo com suco de laranja e cenoura

Se você sonha em ter cabelos compridos, há algo que ajudará a realizar o seu desejo: o suco de maçã, laranja e cenoura. Esse “coquetel de beleza” é recomendado não só para fortalecer os cabelos, mas também para dar vida à pele e às unhas. A seguir, você confere a receita.

Ingredientes

3 cenouras

3 maçãs

Suco de 3 laranjas

Modo de preparo

Tudo o que você precisa fazer é, em um liquidificador, misturar o suco de laranja com as maçãs e as cenouras.

Você deve beber esse suco três vezes por semana, de preferência de manhã.

Outros métodos para acelerar o crescimento do cabelo

Além do suco, você pode adicionar ingredientes ricos em vitaminas A, B3, B12 e C na sua dieta diária. De acordo com o portal Dermatologic Therapy, esses nutrientes, e minerais como ferro e zinco, previnem a perda de cabelo.

Massagear o couro cabeludo e cortar as pontas regularmente são outras estratégias para ter mechas mais volumosas.

Fonte: Nueva Mujer