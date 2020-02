Os signos do zodíaco que esquecem fácil os maus momentos

Quando passam por momentos ruins, alguns signos do zodíaco conseguem esquecer rápido os problemas e voltar seus pensamentos para outras coisas.

Confira quais são:

Libra

O otimismo e empatia do libriano tende a buscar a harmonia o mais rápido possível. Por isso, este signo pode acabar esquecendo os maus momentos e encerrando conflitos. Ele pode fazer isso visando à justiça, mas também pode acabar “fugindo” dos confrontos, uma estratégia que pode ser pouco positivo para eles a longo prazo.

Gêmeos

A capacidade de mudar de foco rapidamente e criatividade faz o geminiano esquecer os maus momentos ou substituir seus pensamentos com facilidade. Isso pode ser positivo na hora de virar páginas e iniciar novas fases, mas também pode acabar deixando-o disperso e com muitas situações mal resolvidas.

Sagitário

O sagitariano é dinâmico e gosta de partir para outra rapidamente, confiando que o novo será sempre melhor. No entanto, ele pode se distanciar dos problemas antes de compreender as origens reais e tudo o que desencadeou, o que pode fazê-lo cair em conflitos semelhantes no futuro.