Os signos que mais precisam ter cuidado durante o Mercúrio Retrógrado

Em 16 de fevereiro, Mercúrio ficou retrógrado em Peixes, um trânsito astrológico que pedirá o dobro de cautela e atenção para alguns signos do zodíaco.

Confira os que precisam ter muito cuidado até o fim desta fase em 9 de março:

Libra

Este é um momento de ter muito cuidado com a saúde do corpo e da mente. É hora de olhar com mais atenção para si mesmo e dar um tempo de tudo que o desestabiliza e causa estresse. Lembre-se de que é preciso priorizar o que faz bem e até pedir ajuda se necessário. Se conecte com as pessoas que ama e evite passar por situações que possam afetar sua saúde.

Sagitário

Mergulhar na profundidade dos seus sentimentos e passado pode ser difícil, especialmente nesta fase em que tudo parece ser sentido de forma ainda mais intensa. Evite ao máximo repetir padrões tóxicos e reviver situações mal resolvidas que deveriam ser encerradas. É hora também de ter muito cuidado com desentendimentos e palavras da qual pode se arrepender mais tarde. Cultive a paciência e prefira ficar em paz com as pessoas que convive.

Peixes

Energias densas e sentimentos profundos voltam a pesar, podendo ocasionar sonhos e impulsos que o deixam intrigado. Neste momento, é preciso pensar bem antes de agir, falar e resolver assuntos importantes por telefone, e-mail ou redes sociais. Analise qualquer atitude que posa trazer arrependimento e prefira entrar em contato consigo mesmo por meio da espiritualidade, meditação ou o que achar melhor.