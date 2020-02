Os aplicativos que ajudam a controlar o ciclo menstrual

View this post on Instagram

Se você já sentiu uma “dorzinha” na região de um dos ovários quando estava ovulando, saiba que esses sintomas podem acontecer nos ciclos em que estamos mais tensas, mentais, ansiosas, com os pensamentos turbinados. O ovário que está trabalhando, literalmente, se esforça pra liberar os óvulos – já que os ovários estão diretamente ligados à nossa criatividade, inspiração e leveza através dos nosso dons e talentos. • Ora, se eles devem fluir levemente quando estamos expressando nossa essência e poder de criar, é natural que uma sensação de dor ou desconforto apareça para nos chamar a atenção quando estamos na contramão disso… Meditar é um santo remédio para evitar tudo isso. • Outra resposta que nosso corpo nos dá sobre esses mesmos comportamentos no período fértil/ovulatório, é um leve sangramento, bem discreto, às vezes como uma borra de sangue – na calcinha ou quando fazemos xixi. Neste caso, esse esforço está bem “punk“ pro ovário que está ovulando… A energia yang está em desequilíbrio e sobrecarregando o sistema (e de novo, respirar, estar na presença meditando, reequilibra nossa energia, corpo e mente! 🧘🏽‍♀️). • Nosso corpo fala – e fala muito sobre nós e nosso estilo de vida. E o útero fala a todo momento conosco, em cada fase do ciclo, a cada momento de nossas vidas. Por isso é fundamental termos momentos de paz, silenciamento. “Olhar para dentro”. Nossos ovários fluem e agradecem quando vivemos plenas, em desenvolvimento criativo, plenas e em harmonia com nossa essência💕. • Pra quem procura trabalhar esses aspectos (e muitos outros) o programa online Meditar21 é ideal! Conheça tudo o que ele oferece no link da bio. As inscrições estão abertas com 60% de desconto (vagas limitadas)😉. #estamosjuntas🙏🏻 | ilustração @wacom