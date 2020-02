Do segmento de picapes médias, nova Peugeot Landtrek também será lançada no Brasil

A nova Peugeot Landtrek, que deve ser lançada ainda este ano em alguns países da América Latina, também chegará ao Brasil. O veículo faz parte do segmento das picapes médias de 1 tonelada, conforme revelado pela montadora em comunicado.

"A nova Landtrek será comercializada a partir do segundo semestre de 2020 na América Latina, escolhida para ser a primeira região em nível mundial a receber o veículo, começando pelo México. Virão em seguida Equador, Peru, Guatemala, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Uruguai. O lançamento no Chile, Argentina e Brasil está previsto para uma etapa posterior", informou.

Automobiles Peugeot

Estilo Moderno e Atraente

O design exterior da nova Peugeot se destaca pela forte personalidade, incorporando uma série de elementos característicos da Marca: grade vertical que acolhe o leão em seu centro e assinaturas em Led verticais, dependendo da versão.

Como divulgado, as dimensões correspondem ao segmento das picapes médias: 5,33 m de comprimento e 1,92 m de largura, com uma capacidade de carga superior a 1 tonelada.

Automobiles Peugeot

Tecnologia e modularidade

Como revelado, a nova Peugeot dispõe de equipamentos tecnológicos de última geração, como a tela tátil de 10” HD compatível com o Apple CarPlay/Android Auto, e o disco rígido de 10 GB.

Além disso, dependendo da versão, o veículo conta com um sistema de visão panorâmica de 360° off-road baseada em câmaras periféricas, incluindo uma visão 3D que facilita de maneira inédita a detecção de obstáculos ou a passagem por caminhos estreitos.

O espaço e a modularidade da nova Landtrek também são especiais. Os bancos traseiros são rebatíveis 60/40 ou mesmo 100%, podendo suportar uma carga útil de até 100 kg.

Automobiles Peugeot

Segurança da nova Peugeot

Ainda de acordo com o comunicado da marca, entre os recursos de segurança, o veículo conta com o Hill Descent Control (que permite manter o veículo numa velocidade bastante baixa e focar exclusivamente na direção, proporcionando controle e segurança nos declives mais acentuados).

Além disso, também conta com o sistema Trailer Swing Control (assistência para reboque) com um ESP que reage automaticamente a movimentos inesperados do reboque, e 6 airbags de série.

Automobiles Peugeot

Com informações da Peugeot

LEIA TAMBÉM: