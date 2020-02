Dá pra curtir o Carnaval sem torrar dinheiro? Veja dicas

O Carnaval se aproxima e, com ele, aquele momento do ano mais propício para festejar e esquecer das preocupações do dia-a-dia. Passados os dias de folia, não é raro casos de pessoas que exageraram nos gastos durante o período ou tiveram outros tipos de prejuízos, como roubo de celulares. Mas, com um pouco de planejamento e alguns cuidados prévios, é possível focar na festa e não ser surpreendido quando a quarta-feira de cinzas chegar.

Quando se fala de gastos durante festas e feriados, é comum extrapolar e passar a fazer compras desnecessárias, mesmo que de valores pequenos. E aqui já vão duas dicas preciosas: Trace uma meta de gastos para todo o período e se atente para que as compras não ultrapassem esse número. Além disso, busque economizar sempre que possível. Um exemplo é, antes de chegar ao destino da festa, como um bloquinho, se organize para comprar previamente água, outras bebidas, e até mesmo comida, em mercados ou hipermercados. Dessa forma, você economiza quantias importantes evitando comprar apenas dos vendedores locais.

Para Camila Fontana, consultora de educação financeira do Cartão Carrefour, o planejamento é peça-chave: “Todo mundo quer aproveitar o Carnaval. Mas é importante se programar para que o feriado não tire as suas contas do eixo ou cause outros problemas”.

Vale se precaver, também, em relação a certas ocorrências cada vez mais comuns nas festas carnavalescas de grandes cidades, como furtos de celulares, entre outros. Por isso, confira mais dicas práticas abaixo:

– Estipule quanto você pode gastar durante todo o feriado: Antes de sair de casa, faça as contas e determine um valor para gastar durante os dias de festas. “Não se esqueça de que, quando voltar, você terá os mesmos compromissos financeiros de sempre: contas de casa, transporte, mensalidades, entre outros”, explica Camila;

– Antes de ir para o bloquinho, avalie o que você já pode comprar em supermercados, por exemplo água, outras bebidas e, até mesmo, um lanchinho. “Os produtos vendidos nos locais das festas tendem a ser mais caros. Comprando antes, é bem possível economizar um bom dinheiro”, afirma;

– Para quem vai viajar de carro, é importante consultar valores de combustíveis oferecidos por postos das regiões que você frequenta. Se o etanol estiver até 70% o valor da gasolina, vale optar por ele;

– Quem não conhece alguém que já teve o celular furtado durante o carnaval? Para evitar passar por essa situação, as principais recomendações sempre sugerem não carregar o aparelho no bolso, principalmente no bolso de trás, e ficar atento aos esbarrões. Além disso, a orientação dos órgãos de segurança é já sair de casa com o número do IMEI anotado, para facilitar o bloqueio do aparelho em caso de roubo ou furto. Mas, para quem quiser se precaver ainda mais e tentar diminuir o prejuízo nesses casos, é possível aproveitar estes dias pré-folia para pesquisar junto a corretoras modalidades de coberturas para smartphones, por exemplo.