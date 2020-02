Atualização recente do WhatsApp corrige grave vulnerabilidade de segurança

Uma recente atualização do WhatsApp corrigiu uma grave vulnerabilidade de segurança na popular plataforma, de acordo com o site TechRadar Pr.

O bug na versão para PC poderia permitir que um cibercriminoso acessasse indevidamente mensagens pessoais de outro usuário.

A falha afetava tanto a versão para navegador como os aplicativos para Windows e macOS, desde que estivessem pareados com um aparelho do sistema iOS.

Como revelado, o problema foi identificado pela empresa de segurança PerimeterX e corrigido pela plataforma de menagens.

App de mensagens

O aplicativo de mensagens WhatsApp, lançando em 2009, conquistou neste mês uma nova marca impressionante de usuários.

Conforme revelado pela plataforma, o app ultrapassou o número de dois bilhões de usuários em todo o mundo.

Para comemorar o feito, foi compartilhado um texto inédito sobre segurança no blog oficial do aplicativo: “Dois bilhões de usuários: conectamos o mundo com privacidade”.

