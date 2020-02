Saiba quais são as tendências de decoração para cozinha em 2020

View this post on Instagram

E para a INSPIRAÇÃO de hoje, uma pedra bem querida entre os projetos de interiores: Mármore Calacata 😍❤ . Esse mármore é cheio de personalidade, impossível não amar. 😍 . Essa peça você encontra aqui, com execução de qualidade, com peças escolhidas e bem selecionadas, vem pra cá. Sabe por que? PORQUE PREÇO E QUALIDADE É AQUI! Corre ❤👏😍