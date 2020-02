Prepare esta máscara caseira para hidratar o seu rosto

A pele é o maior órgão e, por cobrir o corpo, está exposta aos efeitos do ambiente. Se a pele do seu rosto está seca, você pode hidratá-la com uma máscara caseira baseada em três ingredientes: mel, limão e bicarbonato de sódio.

Mel

É um excelente hidratante natural e ajuda a preservar a umidade da pele, explicou o Style Crazy. Também possui propriedades antibacterianas que desinfetam os poros.

Limão

“Ele contém muita vitamina C e antioxidantes, que ajudam a combater os danos dos radicais livres e os sinais de envelhecimento. Alguns cremes faciais formulados para remover manchas da idade na pele contêm limão”, diz o eMediHealth.

Bicarbonato de sódio

“O bicarbonato de sódio e o suco de limão têm propriedades de branqueamento que ajudam a clarear e atenuar as cicatrizes da acne. Eles também ajudam a obter um tom de pele uniforme ao remover as células mortas”, afirma o Style Crazy.

Máscara caseira para hidratar o rosto

Prepare em casa esta máscara compartilhada pelo portal de beleza The Glossier.

Ingredientes

1 colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de suco de limão

2 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio

Modo de preparo

Em um copo, misture todos os ingredientes até obter uma pasta homogênea.

Modo de uso

Com movimentos circulares, aplique a máscara no rosto recém-lavado. Deixe descansar por 10 minutos. Em seguida, remova a máscara com uma toalha umedecida em água morna até que a pele esteja completamente limpa. Depois, para fechar os poros, aplique água fria.

Fonte: Nueva Mujer