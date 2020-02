Os signos que exigem confiança, mas são desconfiados

Alguns signos do zodíaco buscam ganhar a confiança das pessoas o mais rápido que podem. No entanto, não costumam entrega-la tão fácil assim e podem ser desconfiados por um bom tempo.

Escorpião

A desconfiança do escorpiano é nata, já que este signo passa toda a sua vida com o desejo de decifrar o oculto e os sentimentos mais complexos. No entanto, este signo se sente profundamente ofendido quando as pessoas desconfiam das suas intenções ou tentam arrancar verdades dele a todo custo.

Virgem

O virginiano confia em si mesmo e espera que as outras pessoas também depositem suas fichas nele. Mesmo assim, ele costuma ser desconfiado, especialmente com novas pessoas e maneiras de realizar as coisas, cedendo apenas quando os valores e capacidades são provados.

Aquário

Apesar de estar aberto ao novo e transitar pelas multidões para ganhar a confiança, o aquariano pode ser muito desconfiado com todos que se destacam ou pensam de forma oposta. Como grande questionador que é, este signo leva tempo até formar sua verdadeira opinião sobre alguém.