Montadora Renault passa a vender todos os veículos de passeio de forma 100% on-line

A montadora Renault passa a vender todos os veículos de passeio de forma totalmente on-line. A novidade foi compartilhada pela empresa em comunicado.

“Outra novidade é a integração dos veículos em estoque nas concessionárias, tornando o processo de compra mais rápido caso o cliente encontre o modelo que deseja em uma revenda próxima”, informou.

A Loja Virtual (https://loja.renault.com.br) agrega as etapas da aquisição de um automóvel, incluindo financiamento, pré-avaliação do usado e pagamento por boleto.

“Com acesso por celulares, tablets ou desktops, plataforma é uma ferramenta desenvolvida com foco no consumidor brasileiro: cada vez mais conectado e que busca soluções digitais para resolver suas necessidades com rapidez, segurança e transparência”, explicou.

Com informações da Renault

