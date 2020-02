Franja no verão: 4 looks para inovar o penteado

Quando os termômetros marcam temperaturas altas, não há nada mais confortável do que manter o cabelo longe da pele. E quem é dona de uma franja deve tomar ainda mais cuidado, já que o contato dos fios com a pele pode causar ainda mais oleosidade.

Artista do serviço de beleza Singu, Luís Fernando Da Hora listou quatro penteados para lidar com a situação. A seguir, você confere quais são eles.

Com presilhas

Divida o cabelo para um dos lados da cabeça e prenda a franja com presilhas de strass, que estão em alta.

Divulgação/Singu

Com tiara

Com esse acessório, é possível prender as laterais da franja. Use um modelo com pérolas para uma ocasião chique.

Divulgação/Singu

Coqueirinho

Separe e prenda a franja com a ajuda de um grampo e um elástico. Enrole uma pequena mecha da franja ao redor do elástico para finalizar.

Divulgação/Singu

Topete

Separe a franja para um dos lados da cabeça e torça o cabelo como um rolinho. Finalize com um grampo atrás da orelha para prender a ponta do cabelo.