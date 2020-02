Evento gratuito em SP discutirá os desafios da mulheres na tecnologia

O WallJobs, em parceria com a Cognizant, realizará a segunda edição do Meet Up – Mulher na Tecnologia, um evento gratuito que acontecerá no dia 3 de março, no InovaBra Habitat, em SP, para discutir os desafios das mulheres na tecnologia e como continuar conquistando esses espaços. Para participar, os interessados devem realizar inscrição neste link.

A iniciativa foi criada com o objetivo de compartilhar conteúdos e ideias por mais mulheres na tecnologia. "Nosso objetivo é estimular, treinar e capacitar mulheres para atuar na área de tecnologia da informação, hoje um mercado predominantemente masculino", diz Carla Catelan, Head de Aquisição de Talentos da Cognizant. "Apoiar iniciativas como essa vai ao encontro dos valores organizacionais da companhia, que estão voltados à inclusão e diversidade."

O evento contará com a presença de três mulheres profissionais: Esteffany Souza, da Cognizant que abordará o tema “Softskills na área de tecnologia”, Vanessa Me Tonini, da Alura que falará um pouco sobre “Métodos Ágeis: Entregando Software Feliz”, e por fim, Grace Borges, da Fatech Girls, que abordará o tema “Por mais Mulheres em TI”.