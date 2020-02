3 peças leves e estilosas para curtir o Carnaval sem passar calor

Há poucos dias do Carnaval, nem sempre dá tempo de desenvolver aquela fantasia incrível. Mas quem disse que você precisa ir com qualquer look? Saiba que a dica é apostar em peças estilosas. Outra dica é usar roupas mais leves para não passar calor.

Suzana Lobo, Head de Estilo & Marketing, da Cataguases, indústria especializada na produção de tecidos a base de algodão -, listou algumas opções de peças cheias de frescor, leves, versáteis e criativas para quem quer pular o Carnaval sem passar calor, mas mantendo o estilo e abusando de itens que podem entrar para o guarda-roupa do dia a dia.

Kimonos

Conforto em primeiro lugar! “Com caimento e leveza, os kimonos de viscose estão fazendo a cabeça de homens e mulheres que gostam de trazer informação de moda para o look. Lisa ou estampada, a peça fica um charme com regata e shortinho, hot pants, maiôs e bodies. Também vai muito bem com calça jeans como opção para o trabalho”, explica a especialista.

Camisa Turista

Muito além do guarda-roupa de viagem, a camisa estampada de viscose é muito democrática, “transita bem em qualquer ambiente e oferece frescor na hora de compor a fantasia, além de uma infinidade de estampas para agradar os mais criativos. Com um ciclo de vida prolongado, a peça pode ser usada por muitos anos, dando um toque de casualidade sem perder o estilo”.

Short Boxer

Com elástico na cintura e larguinho nas pernas, o short boxer é outro sucesso da estação que combina com o Carnaval. “A peça pode ser encontrada em 100% algodão e funciona muito bem como “conjuntinho” com camisas e croppeds, para quem quer se jogar na cor e estampas. Dica extra: a combinação de estampas é super in para a estação e as peças também funcionam separadamente no dia a dia, trazendo versatilidade e frescor para o look”.