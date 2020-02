Suco de cenoura e abacaxi para perder peso rapidamente

Às vezes, queremos perder peso rapidamente sem ter que seguir uma dieta rigorosa ou um plano de exercícios que consome a nossa agenda. Então, recorrer a sucos que ajudam a queimar gordura ou a acelerar o metabolismo é uma boa opção.

Este suco de cenoura e abacaxi é ideal para perda de peso porque, entre os seus ingredientes, está o iogurte grego, que oferece uma dose de cálcio e proteína. Já as sementes de chia são uma excelente maneira de ingerir fibra e ômega-3.

A seguir, você confere a receita.

Ingredientes

1 kiwi descascado

1 xícara (chá) de iogurte grego

1 xícara (chá) de leite

1 ½ xícara (chá) de abacaxi congelado

1 ½ xícara (chá) de manga congelada

2 litros de suco de cenoura

Sementes de chia

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Beba frio.

Os benefícios da cenoura

Segundo o portal Taste and Tell, a cenoura é uma excelente fonte de vitamina A na forma de beta-caroteno. Eles também são uma boa fonte de potássio, vitamina K e vitaminas do complexo B. Além disso, melhora a saúde ocular e está relacionada a um menor risco de câncer e de doenças cardíacas.

