Site oferece passagem de ônibus com desconto de até 60% durante o Carnaval

A Clickbus, plataforma que vende passagem de ônibus, está promovendo uma campanha que oferece até 60% de desconto em mais de 20 rotas. Uma das ofertas, por exemplo, é a rota Belo Horizonte – Ouro Petro que está no valor de R$29,10. Os descontos são exclusivos para as rotas disponíveis pelo site ou app e com embarque entre os dias 20 a 23 de fevereiro.

Algumas cidades contempladas pela campanha são: Belo Horizonte, Ouro Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitoria, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Joao Pessoa, Recife, Maceió, Recife, Natal, Recife, Porto Alegre, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Paraty, Rio Das Ostras, Aracaju e Balneário Camboriú.

Para conferir as ofertas, basta acessar o site ou app da Clickbus.