Peugeot vai apresentar edição especial do 2008 em parceria com JBL no Rio Open

A Peugeot apresentará o novo SUV Peugeot 2008 turbo THP In Concert by JBL durante o Rio Open, torneio de tênis que acontecerá no Rio de Janeiro, nesta semana.

Conforme revelado pela empresa, a série especial vem equipada com dois tweeters, quatro altos falantes, subwoofer slim, e o processador de áudio digital da marca.

“Além do kit sonoro, com base na acústica do carro, técnicos da JBL e da engenharia da montadora criaram uma equalização específica que proporcionará uma imersão sonora exclusiva”, afirmou.

O modelo da marca francesa chega com um motor EC5 turbo THP Flex 1.6, de 16V, e câmbio automático de 6 velocidades.

Ainda segundo o comunicado, o veículo também dispõe do sistema Grip Control, que garante a aderência das rodas em terrenos mais difíceis.

Com informações da Peugeot

