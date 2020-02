Os tons de loiro que serão tendência entre as morenas em 2020

Já se foi o tempo em que acreditávamos que os tons mais claros não iam bem com a pele morena. Hoje em dia, o mundo da beleza tem várias técnicas que permitem que qualquer pessoa use a cor que quiser.

A seguir, você confere os melhores tons de loiro para morenas e as tendências com as quais você pode transformar o seu visual.

Honey hair

Os tons de mel são os melhores para contrastar com os cabelos escuros e clarear o rosto, especialmente se forem usados em efeitos como balaiagem e gradiente, que não exigem retoques constantes.

Reprodução/Pinterest

Loiro cinza

O cabelo loiro cinza será um dos mais requisitados nos salões durante este ano. É ideal para pessoas que procuram fugir dos tons amarelados e alaranjados.

Reprodução/Pinterest

Mushroom hair

A técnica do mushroom hair é fazer um gradiente de cabelo escuro a mais claro, combinando tons de bege e platina para imitar o interior de um cogumelo.

Reprodução/Pinterest

Degradê

Para as morenas, a melhor opção é manter a raiz na cor natural, pois dessa forma elas não precisarão retocar os fios com tanta frequência. As cores loiras com tons dourados são ideais para esse efeito.

Reprodução/Pinterest

Contorno

Essa técnica ilumina o rosto e dá dimensão ao cabelo, efeito obtido com a iluminação das mechas mais próximas do rosto. Se você deseja usar essa tendência, escolha tons de bege.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer