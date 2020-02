Os signos do zodíaco que odeiam a fama de não serem confiáveis

Alguns signos do zodíaco podem ter a fama de não serem pessoas fáceis de confiar. No entanto, eles odeiam isso e não acham esse tipo de conclusão justa.

Confira se você faz parte desta lista:

Áries

Sendo muito apontado por seu caráter impulsivo, o ariano odeia que as pessoas pensem que ele não consegue tomar decisões sem levar o bem-estar do outro em conta. Ele se incomoda muito quando sua lealdade é questionada e sabe que cuida da confiança em suas relações, nem sempre da maneira mais madura, mas com honestidade, atitudes práticas e boas intenções.

Gêmeos

Volátil por natureza, o geminiano pode ser uma ponte que une e transita livremente pelos mais diversos tipos de relacionamentos interpessoais. No entanto, ele se incomoda muito quando concluem que ele não é alguém confiável apenas por mudar de lado quando deseja e poder se dar bem em situações opostas. Este signo sabe que sua capacidade de criar novas possibilidades e laços, não significa que ele seja duas caras.

Sagitário

A sede de novas experiências do sagitariano faz com que algumas pessoas apontem sua “falta de compromisso” com os outros. No entanto, este signo sabe que também é capaz de criar raízes sem deixar sua liberdade de lado, sendo sincero e confiável com aqueles que compreendem seu jeito de ser e não fazem julgamentos rasos.