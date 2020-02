Os signos que terão uma maior intuição com a entrada do Sol em Peixes

Em 18 de fevereiro o Sol entra em Peixes, um dos signos mais emocionais e flexíveis do zodíaco. Nesta fase – que dura até 20 de março – algumas pessoas podem sentir sua intuição ainda mais aflorada.

Confira os signos que devem aproveitar a alta na intuição:

Áries

Ciclos se encerram e você tende a se interiorizar para entender melhor as mudanças. Agora, sua intuição será mais forte e pode levá-lo a ter consciência de coisas que estavam ocultas. Tente distinguir suas percepções com paciência e sem paranoias, tentando não se fechar e levar em conta as energias coletivas. Mudanças positivas na carreira podem chegar.

Gêmeos

Novas direções promissoras podem chegar para a carreira, já que sua essência criativa fica em alta. Será preciso apenas ter cuidado com pessoas a situações que fiquem contra seus planos. Os sentimentos e intuição afloram, mas precisam ser observados com atenção e paciência, especialmente se o impulsionarem a refletir sobre uma finalização.

Câncer

Esta fase marca um momento importante para a expansão de mundo, visão e jornada. A intuição que aflora o guia para caminhos importantes ou para o que realmente deseja. Obstáculos externos ou criados por você mesmo podem se apresentar e, por isso, será de suma importância a conexão com a sabedoria, fé e sua própria essência.