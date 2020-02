Os signos que podem permanecer em relacionamentos tóxicos por medo das mudanças

Alguns signos do zodíaco podem ter muita dificuldade em colocar um ponto final em relacionamentos tóxicos, principalmente por medo de enfrentar as mudanças e consequências da sua decisão.

Confira quais são:

Touro

O taurino enxerga as mudanças na sua vida amorosa como algo bastante assustador, mesmo que já tenha reconhecido que as coisas não vão bem. Muitas vezes, este signo precisa de muito apoio ou de um novo romance garantido para poder dar o passo de terminar um relacionamento tóxico. Ele pode mudar para melhor quando começa a enxergar o desconhecido com mais otimismo.

Virgem

O virginiano não costuma tomar decisões rapidamente, pois odeia se precipitar e lidar com mudanças abruptas. Por isso, ele pode terminar aguentando um relacionamento tóxico mais tempo do que deveria, saindo dele muito machucado, mas apenas quando sentir que está dando um passo seguro. A confiança em si mesmo e superação do medo sobre o que os outros irão dizer ajudam este signo a tomar melhor suas decisões.

Escorpião

O escorpiano acredita em seus compromissos e odeia se sentir exposto ao julgamento das outras pessoas. Por isso, ele teme terminar os relacionamentos que já não fazem bem e se sente fracassado por desistir. Este signo só consegue mudar isso quando deixa sua possessão de lado e não reage as decepções fechando seu coração, deixando de pensar que ter um amor novo e saudável não é possível.