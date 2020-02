Carnaval na praia: os destinos mais econômicos em São Paulo

Decidiu fazer algo diferente e está pensando em viajar durante a festa? Saiba que você não precisa gastar muito para curtir o sol e o mar. Saindo da cidade de São Paulo, há muitos destinos econômicos para passar o Carnaval na praia.

A reportagem do Metro Jornal pesquisou por passagem de ônibus (ClickBus) e hospedagem (Booking.com), entre os dias 22 a 26 de fevereiro, e selecionou as praias mais econômicas. Confira!

Santos

Muito além de praias, Santos pode ser uma ótima opção para viajar no Carnaval. Na cidade é possível conhecer museus, fazer passeios de escuna, conhecer o Centro Histórico e curtir a noite em algum barzinho.

Entre os dias 22 a 26 de fevereiro, é possível encontrar passagem de ônibus a partir de R$28 (saindo de São Paulo) e hospedagem de 4 diárias, em hostel, a partir de R$280.

Guarujá

Quem estiver com interesse apenas em curtir sol e mar, o Guarujá está aí e não desapontará. Com mais de 27 praias, a cidade ainda conta com ótimos bares e restaurantes.

Entre os dias 22 a 26 de fevereiro, é possível encontrar passagem de ônibus a partir de R$36,39 (saindo de São Paulo) e hospedagem de 4 diárias, em hostel, a partir de R$351.

Ubatuba

Reconhecida por ter as praias mais bonitas do litoral de São Paulo, Ubatuba ainda conta com cachoeiras e trilhas. É perfeita para quem deseja entrar em contato com a natureza e se afastar um pouco do agito.

Entre os dias 22 a 26 de fevereiro, é possível encontrar passagem de ônibus a partir de R$73,16 (saindo de São Paulo) e hospedagem de 4 diárias, em hostel, a partir de R$340.

Bertioga

As lindas praias de Bertioga também são excelentes. Por lá, você ainda pode fazer uma vivência em aldeias indígenas, passear pelo centro, comer em bons restaurantes e tomar uns bons drinks em bares.

Entre os dias 22 a 26 de fevereiro, é possível encontrar passagem de ônibus a partir de R$41,58 (saindo de São Paulo) e hospedagem de 4 diárias, em hostel, a partir de R$280.

São Vicente

O destino é indicado para quem quer curte praia, mas sem deixar de lado a folia. Segundo a prefeitura, mais de 40 blocos e bandas vão garantir o Carnaval em São Vicente.

Entre os dias 22 a 26 de fevereiro, é possível encontrar passagem de ônibus a partir de R$28,15 (saindo de São Paulo) e hospedagem de 4 diárias, em hostel, a partir de R$300.