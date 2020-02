Numerologia: veja quais são as previsões da semana para o seu número pessoal

A semana já começou, mas você sabe quais são as previsões para o seu número pessoal? O portal “Horoscope” compartilhou as previsões para 17 a 23 de fevereiro. Mas antes você precisa descobrir qual é o seu número pessoal.

O NÚMERO PESSOAL

O cálculo é bem simples: basta somar os números da data de nascimento e obter o valor de 1 a 9. Por exemplo: 01/10/1992. É necessário somar a data de nascimento e o mês 01+10=11 e somar o ano 1+9+9+2= 21. Então somasse os dois resultados 21+11=32. Em seguida os dois algoritmos do resultado 3+2=5. Nesse caso, o ano pessoal seria 5.

AS PREVISÕES DA SEMANA, SEGUNDO A NUMEROLOGIA

NÚMERO 1

A energia desta semana ajuda você a se sentir mais fundamentado. Embora haja desafios, espere encontrar pessoas e recursos que o ajudem a alcançar seus objetivos. Não negligencie seu parceiro (a). Ele/ela apreciará palavras de sincera admiração e respeito. Estar atento e encorajador cria autoconfiança e proporciona uma maior intimidade. Guarde suas críticas para mais tarde. Resista a amigos e familiares exigindo tempo ou dinheiro.

NÚMERO 2

Seus interesses criativos apoiam sua popularidade e sucesso. Vista o seu melhor e encontre maneiras de melhorar a aparência de maneira barata. Você pode encontrar ou criar itens que refletem seu amor pelo luxo e coisas boas, mas ainda assim permaneçam dentro de um orçamento razoável. Evite gastar mais do que você pode pagar. É uma boa política evitar comprar a crédito. Existe o potencial de uma palavra impensada levar a mal-entendidos e discussões tolas com alguém que você ama.

NÚMERO 3

Você pode sentir um forte desejo de evitar os demônios interiores que nunca compartilha com os outros. Por isso, pode procurar escapar de algo emocionante ou que o ajude a se sentir parte de algo maior. Evitar o seu verdadeiro eu, é apenas uma correção temporária. Tenha a coragem de enfrentar o que mais teme e em breve estará se movendo em uma direção nova e melhor. Converse com as pessoas que você respeita para se sentir mais equilibrado e seguro de si.

NÚMERO 4

Você precisa confiar nas coisas que são mais selvagens e verdadeiras. Problemas que não podem ser ignorados, mas são difíceis de compartilhar, precisam de uma saída. Projetos criativos e conversar com alguém em quem você confia podem fazer o truque. Amigos apontam direções mais felizes. Passe mais tempo perto da natureza e ouvindo música.

NÚMERO 5

As atividades que unem as pessoas são especialmente recomendadas. Isso inclui teatro, música e dança. Esta é uma semana de sorte para o amor. Alguém próximo pode se sentir emocionalmente vulnerável. Essa pode ser uma oportunidade poderosa para melhorar um relacionamento importante. Sua inteligência rápida faz você extremamente charmoso. Faça o seu melhor para ver o lado engraçado de qualquer situação. Peça ajuda se estiver planejando uma grande reunião de família. Não faça tudo sozinho.

NÚMERO 6

Você pode estar muito apegado a velhas ideias sobre como você não está à altura ou como não é tão atraente quanto os outros. Isso é um absurdo e ainda tem o poder de mantê-lo preso a velhos hábitos e dificuldades familiares. Faça o seu melhor para ser justo, mesmo com pessoas que não merecem isso. A harmonia pode ser mantida se você buscar soluções de compromisso. Você estará no seu melhor se encontrar maneiras de trabalhar de forma independente.

NÚMERO 7

Você tem uma energia, nesta semana, que te ajudará a estar mais ativo e extrovertido. Saber que você enfrentou seus piores medos e ainda está de pé te ajuda a dar nova vida a tudo o que faz. Para obter os melhores resultados, defina bons limites e seja justo consigo mesmo primeiro.

NÚMERO 8

Você pode descobrir que pode ser tão livre quanto se deixa. É hora de entregar velhas inseguranças e medos. Eles não têm mais o poder de ditar suas ações. Seja prudente e evite conversas internas sobre suas falhas ou fraquezas. Essas são ilusões pessoais que podem ser desligadas e substituídas por conversas mentais mais positivas.

NÚMERO 9

Você descobrirá uma maior sensação de paz se conversar com uma pessoa compreensiva. É possível analisar os problemas sem culpar outra pessoa. Procure soluções práticas e simples para os problemas. Ideias criativas ou inspiradas podem encontrar uma reação negativa. Comentários desencorajadores não precisam minar sua confiança. Se você tem um emprego, faça o seu melhor. É importante ter algum tipo de paixão criativa fora do trabalho.