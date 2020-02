5 looks para ficar incrível nos dias de calor

O verão é uma ótima estação para sair e curtir as atividades ao ar livre — porém, ela está com os dias contados: no dia 20 de março, começa o outono. Por isso selecionamos cinco looks para se despedir dessa temporada em grande estilo. Das cores intensas ao formato divertido de algumas peças, há muitas possibilidades para transformar o seu visual.

Combine os básicos

Há roupas que não podem faltar no armário, como uma camiseta neutra. Durante o verão, combine uma top preto com uma saia branca e desfile por aí com um look casual simples.

Aposte nas cores vivas

O verão é o momento ideal para ousar e vestir cores brilhantes, como verde, amarelo e vermelho. Crie algumas combinações usando tons parecidos ou cores contrastantes.

Junte tênis e vestido

Esta combinação nunca falha, pois combina o conforto dos calçados esportivos com a beleza de uma roupa extremamente feminina. Para esta temporada, prefira o tênis branco. Ele combina com tudo.

Experimente os vestidos chemise

Os vestidos chemise são uma das tendências que você precisa experimentar, já que o seu caimento volumoso garante conforto e frescor o dia inteiro.

Brinque com a sua silhueta

Os dias de calor são ideais para brincar com o volume e as texturas da roupa, principalmente porque as roupas ficam mais divertidas. Ouse com transparências, cintos largos e mangas bufantes.

