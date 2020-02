Liga Brasileira de Free Fire: Série C abre inscrições e dará oito vagas na Série A

Estão abertas as inscrições para a Série C da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) até o próximo domingo, dia 23 de fevereiro.

O torneio vai abrigar um universo de até 1536 times e oferecerá 34 vagas na inédita segunda divisão e outras oito na elite do game, a Série A da LBFF.

Conforme revelado pela Garena, jogadores que desejam se inscrever precisam ter 16 anos completos no primeiro dia de competição, dia 29 de fevereiro, e ter nível mínimo de 25 no game. A Série C, que somente nesta oportunidade dará vagas na elite da LBFF, terá três torneios oficiais classificatórios entre o fim de fevereiro e meados de março.

É oficial! As inscrições para a série C começaram! Acesse: https://t.co/kZDYEgyCra Todas as informações sobre a série C estão no site! Inscreva sua guilda e inicie sua jornada na #LBFF. Aproveita e comenta aí qual é sua guilda 👇 pic.twitter.com/m2KBiZvRyx — [Free Fire] – Esports (@EsportsFreeFire) February 17, 2020

Após estas etapas, os 48 melhores times avançam para os playoffs, que serão disputados em dois dias. As equipes classificadas serão separadas em quatro grupos com 12 cada. Cada chave terá três quedas. Os três melhores de cada grupo avançam para o segundo dia.

Na decisão, em cinco quedas, os oito melhores avançam direto para a Série A da LBFF. Os 34 times seguintes formarão a inédita Série B. Os seis restantes ficam na Série C para o próximo Split.

Com informações da Garena

