Game Kingdom Come: Deliverance está disponível gratuitamente na Epic Games Store

O game Kingdom Come: Deliverance, desenvolvido pelo Warhorse Studios, está disponível gratuitamente na Epic Games Store.

A novidade foi compartilhada pela empresa nesta semana. A ação promocional para os jogadores ocorrerá por tempo limitado.

Como revelado, lançado inicialmente em 2018, o jogo de RPG está disponível para Mac, e de forma gratuita até o dia 20 de fevereiro.

"Kingdom Come: Deliverance é um RPG de mundo aberto que avança conforme a narrativa, no qual você mergulha em uma aventura épica no Sacro Império Romano", revela a descrição do título.

"Vingue a morte de seus pais enquanto luta contra forças invasoras, cumpra missões que mudam o jogo e faça escolhas influentes". Confira trailer:

