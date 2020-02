Claro, Ericsson e Qualcomm realizam o primeiro teste de compartilhamento dinâmico de espectro 5G NR na América Latina

As companhias Claro, Ericsson e 'Qualcomm Technologies' realizaram com sucesso o primeiro teste de compartilhamento dinâmico de espectro 5G NR na América Latina.

Como informado em comunicado, a conexão de dados por meio do DSS com a tecnologia 4.5G na América Latina, ocorreu em uma banda baixa 3GPP Frequency Division Duplex (FDD) – usando o espectro da Claro, na sede da operadora, em São Paulo.

A transação de dados foi realizada com o uso da solução Ericsson Spectrum Sharing (ESS) e um protótipo de smartphone com a rede de quinta geração, ambos equipados com o Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System.

"A iniciativa da Claro tem como base sua constante busca pela inovação tecnológica", informou. Além disso, representa uma importante conquista por tornar o compartilhamento de espectro comercial da nova tecnologia uma realidade na América Latina.

Com informações da Claro

