Carnaval: 5 aplicativos para curtir o feriado com mais tranquilidade

Um longo feriado para curtir do jeito que você quiser. Seja para viajar e descansar ou para curtir os bloquinhos, é preciso se planejar. E os aplicativos são uma alternativa prática para organizar a sua folia particular.

A seguir, conheça cinco apps que podem te ajudar no feriado mais esperado do ano.

12minutos

O 12minutos resume os pontos mais importantes de livros de não-ficção em áudios rápidos — o que é perfeito para ser escutado no feriado, em um momento de descanso. O app conta com mais de mil obras em português, inglês e espanhol.

Disponível para iOS e Android.

DogHero

Vai viajar, mas ainda não sabe com quem deixar o seu cachorro? A solução é o DogHero, um serviço que conecta quem tem animal de estimação a uma comunidade de pet sitter e passeadores escolhida a dedo.

Disponível para iOS e Android.

Méliuz

Este app devolve ao consumidor parte do valor gasto em compras realizadas em lojas físicas e on-line, de modo gratuito e direto na conta bancária. Durante o Carnaval, os gastos com viagem podem ser altos, e o retorno de dinheiro é uma ótima forma de economizar.

Disponível para iOS e Android.

Mobills

Já dissemos que, nesta época de festas, os gastos tendem a aumentar. Então, para que o orçamento não saia do controle, é importante analisar a situação financeira. O Mobills reúne informações sobre ganhos, gastos, contas e cartões.

Disponível para iOS e Android.

Singu

O Carnaval é uma data em que todos gostam de caprichar no visual. Com este app, você pode aproveitar os serviços de manicure, pedicure e até depilação. O pagamento é feito com cartão de crédito, e a empresa funciona no Rio de Janeiro e na grande São Paulo, das 7h às 22h.

Disponível para iOS e Android.