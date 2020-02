WhatsApp libera para os usuários nova atualização com correção de bug

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou recentemente uma nova atualização para os usuários da popular plataforma.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o melhoramento está disponível para todos do sistema operacional iOS.

Como revelado, o importante update faz uma correção de bug no aplicativo. (Saiba como atualizar neste link ; versão 2.20.22).

No entanto, a atualização não conta com o recurso tema escuro (dark theme), ainda em desenvolvimento na plataforma. Confira:

WhatsApp has just submitted a bug fix update (that doesn't contain the dark theme). https://t.co/MuLnNGA5lL

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 14, 2020