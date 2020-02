Tecnologia: Samsung Galaxy A71 já está à venda no Brasil

Focado no público jovem, o novo smartphone Samsung Galaxy A71 já está à venda no Brasil. A informação foi revelada pela empresa nesta segunda-feira (17).

Como divulgado, a partir hoje, os consumidores podem encontrar o A71 em lojas físicas e online, tendo à disposição um smartphone com mais espaço de tela (6,7 polegadas) para produção e consumo de conteúdo, câmeras potentes e bateria de longa duração. Com preço sugerido de R$ 2.799,00, o Galaxy conta com três opções de cor: preto, azul e prata.

Um dos principais destaques do Galaxy A71 é seu conjunto quádruplo de câmeras traseiras. O sensor principal de 64 MP proporciona imagens com excelente nível de resolução.

A câmera ultra wide de 12 MP permite a captura de imagens mais amplas, proporcionando o mesmo ângulo de visão do olho humano (123º). Ainda na parte traseira, a lente macro de 5MP é capaz de capturar closes de objetos a 4 cm da lente.

O sensor de profundidade, também com 5 MP, permite o registro com o recurso de Foco Dinâmico e efeitos bokeh, desfocando o fundo e destacando o que está em primeiro plano na imagem. Na parte frontal, há ainda uma câmera de 32 MP para selfies.

Ainda segundo a empresa, com tecnologia Super AMOLED, o Galaxy A71 tem display infinito de 6,7 polegadas. O A71 ainda conta com processador de oito núcleos, memória RAM de 6 GB, armazenamento de 128 GB e bateria de 4.500 mAh, com carregamento rápido.

Com informações da Samsung

