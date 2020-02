Precisando desconectar da Internet? Especialista compartilha as principais dicas

Você lembra qual foi o dia que você não utilizou a internet? Faz tanto tempo que você nem lembra, certo? O cibervicio, ou seja, o vício em internet, é real e pode impactar negativamente na vida das pessoas.

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Coreia, em Seul, na Coreia do Sul, apontou que adolescentes viciados em tecnologias têm mais probabilidade de desenvolverem ansiedade, depressão, insônia e impulsividade.

Cada vez mais os aparelhos eletrônicos são utilizados como “fuga” e se desconectar pode ser algo difícil. Diante disso, a psicóloga Elizabeth Hartney decidiu listar, para o site Very Well mind, algumas dicas para quem quer reduzir o tempo conectado.

As recomendações são:

Substitua o seu celular por uma comunicação cara a cara

A especialista explica que é interessante reduzir as conversas online. É importante dar prioridade para os encontros cara a cara. Além disso, quando estiver em um encontro com amigos ou familiares, a recomendação é desligar o celular.

Escolha experiências reais em vez de virtuais

Atualmente, muitas experiências podem ser obtidas online, como conversar com um amigo, assistir um filme, pedir comida etc. A psicóloga recomenda que a pessoa substitua as experiências online por físicas. Por exemplo, vá ao cinema ver um filme, compre sua comida, encontre um amigo, assista ao show do seu artista preferido.

Deixe o quarto livre de internet

O quarto, segundo a psicóloga, deve ser um ambiente livre de internet. Por isso, nada de usar eletrônicos que tenham acesso a internet no quarto. A ideia é melhorar a qualidade do sono.

Defina seus próprios limites

“Em vez de pensar automaticamente que você deve ter sempre o seu celular em mãos, defina limites para quando você o verá ou não. Deixe-o fora do alcance quando você realmente preferir se concentrar em alguma outra coisa. Você sempre pode retornar chamadas ou responder a e-mails mais tarde”, finaliza a especialista.