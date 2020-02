Os melhores ingredientes naturais para hidratar a pele

A pele precisa de hidratação constante, pois, caso contrário, poderá sofrer com descamação e perda de elasticidade. E, para nutri-la, você pode tirar proveito de diferentes ingredientes que vêm da natureza.

Segundo a cosmetologista da The Body Shop Alejandra Abarca, alguns desses ingredientes podem ser encontrados em produtos cosméticos diários, como cremes e loções. A especialista explica de onde vêm e como agem.

Manteiga de karité

É extraída do fruto de uma árvore que cresce na África Ocidental e é conhecida principalmente pelas suas propriedades hidratantes, suavizantes e regeneradoras da pele.

O karité é rico em ácidos graxos e vitaminas A, D, E e F, e o seu uso continuado tem efeito antienvelhecimento preventivo. A manteiga cobre a pele e evita a desidratação, o que protege a derme de agressões externas, como queimaduras solares.

Aloe vera

Esta planta é originária da Arábia e do norte da África, mas hoje é cultivada em vários países de clima seco. Os aspectos mais característicos do aloe vera são a sua capacidade de hidratar e o seu uso como anti-inflamatório e anti-séptico.

Contém minerais, vitaminas, aminoácidos e enzimas benéficas. As suas propriedades são encontradas no gel, o qual, além de hidratar a pele, é ideal para quem tem maior sensibilidade. Também ajuda a acalmar os sinais de irritação, com vermelhidão ou tendência alérgica.

Óleo de coco

Este óleo é extraído da polpa branca da fruta, encontrada principalmente em países tropicais. O coco é rico em ácidos graxos saturados, que atuam como um hidratante natural e ajudam a preservar o colágeno e a elastina — substâncias que preservam a juventude e previnem as rugas e a flacidez do rosto.

O óleo de coco tem propriedades antibióticas e antimicrobianas que ajudam a proteger o corpo dos raios UV e dos radicais livres.

Óleo de jojoba

Esta planta vem dos desertos do México e Mojave, nos Estados Unidos. É famosa pelos seus múltiplos benefícios para a pele, pois é o único vegetal que produz cera líquida.

O seu óleo essencial é usado em cosméticos graças ao seu alto poder hidratante para a pele e o cabelo. Contém ácidos graxos insaturados, que ajudam a renovar as camadas externas das células e favorecem a retenção de água na derme.

Fonte: Nueva Mujer