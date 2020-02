Instagram deve liberar nova atualização para os usuários em breve

O aplicativo Instagram deve liberar uma nova atualização para os usuários muito em breve. Com o update, um novo recurso será disponibilizado.

De acordo com informações do site especializado WABetaInfo, a rede social trabalha para melhorar o Direct.

Como no WhatsApp, também de propriedade de Facebook, o app de fotos contará com o recurso marcar para responder.

A novidade deve ser liberada para os sistemas Android e iOS. No entanto, a ainda não sabemos a data oficial de lançamento.

Wow, Instagram is working a lot to improve Direct, now with the quote feature.

I would also like to see the "double tap to like" or reactions in WhatsApp too https://t.co/0oYjLtToPu

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 15, 2020