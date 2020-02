Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 17 a 21 de fevereiro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Você deve ficar mais atencioso em seu trabalho e buscar projetos alinhados à sua carreira profissional ou que faça você se sentir mais à vontade.

Você recebe o convite para uma viagem que o ajudará a renovar as energias. Alguém de Aquário ou Áries deseja ter um caso sem compromisso. Você deve cuidar mais da saúde e reduzir o consumo de álcool para renovar completamente sua vida.

Fortes mudanças de trabalho ocorrem ao seu redor. Cuidado com dores de estômago e cuide melhor da sua alimentação. Tente aproveitar o seu tempo para ser mais produtivo.

Você terá sorte em 18 de fevereiro. Seus números da sorte são 07, 23 e 66.

Touro

Dias de trabalho duro e supervisão, por isso fique atento. Você se lembrará intensamente de pessoas que não estão mais com você, por isso tente não cair em nostalgia e ter pensamentos positivos.

Aulas de ioga ou técnicas de elevação espiritual, como a meditação, farão muita diferença em sua vida. Você se encontra com amigos antigos.

É preciso começar a aproveitar mais os finais de semana para fazer atividades construtivas. Você compra passagens para viajar. Você terá sorte no dia 17 de fevereiro, quando um fluxo de energia positiva chegará e o ajudará a melhorar em tudo o que você deseja.

Lembre-se de não emprestar dinheiro se não tiver certeza, pois isso pode trazer problemas mais adiante. Seus números da sorte são 02, 35 e 60.

Gêmeos

Você se sentirá mais calmo e verá que os maus momentos são deixados para trás. Em 20 de fevereiro seu signo renova completamente a energia; boa hora para mudanças na aparência e banhos de limpeza.

Uma oportunidade em outro país pode surgir. Você tende a crescer em tudo relacionado a projetos de trabalho e não deve estagnar tendo medo.

Você recupera o amor perdido e será uma semana positiva. Você terá sorte ao jogar com os números 01, 76 e 98; combine-os com a sua data de nascimento. Tenha atenção a dores nos ossos ou nas costas.

Não empreste seu carro e tenha mais cautela, pois um acidente pode acontecer. Evite brigar com seu parceiro e melhore a convivência.

Câncer

Você terá dias de sorte e em 17 de fevereiro uma onda de energia positiva chega. Sua energia entrará em uma metamorfose e você deixará todo o negativo para trás; se vestir com cores claras ajudará a manter suas boas vibrações.

Será uma semana de trabalho duro e muitas tarefas em conjunto. Você saberá de uma gravidez em família que lhe dará muita felicidade.

Um amor pode ficar para trás ou alguém pode pagar uma dívida. Você terá uma nova atitude sobre questões de amor que será positiva. Um romance com alguém de Áries, Sagitário ou Leão o fará você muito feliz.

Cuide mais da sua saúde para se sentir melhor. Não pense tanto nos outros e tente se colocar em primeiro lugar. Você terá sorte com os números 00 e 98.

Leão

Semana para aprender a ter sucesso e olhar algumas falhas como tentativas que o aproximam de ser alguém ainda melhor na vida. É hora de deixar a indecisão e atuar profissionalmente.

Você terá sorte no dia 19 de fevereiro. Oportunidades de projeto permitirão que você seja melhore sua economia.

É importante ser menos apegado ao material e cuidar da sua essência. Amores proibido ou triângulos amorosos podem acontecer.

Você ajuda um amigo que está se separando. Você dá entradas em documentos. Você deve cuidar mais da saúde e ter maior atenção a uma boa alimentação para evitar problemas.

Virgem

Você perceberá que precisa se renovar completamente, especialmente no local de trabalho. Também é preciso não esperar e confiar nas pessoas que na verdade querem prejudicá-lo.

Atualize seu currículo para encontrar uma opção de emprego melhor. Você paga contas e organiza suas finanças.

Durma mais à noite e tenha cuidado com o excesso em aparelhos eletrônicos e redes sociais. Seu dia mais propício para mudanças é 21 de fevereiro.

Seu signo entrará em um novo ciclo de espiritualidade e renovação de energia. Você conhecerá pessoas importantes que lhe darão seu apoio para crescer profissionalmente. Seus números da sorte são 23 e 54.

Libra

Existem muitos projetos de trabalho atrasados, mas tente não se desesperar para evitar problemas com seus chefes. Tente manter a calma e evite dizer palavras que não deseja, pensando sempre antes de falar.

Cuide mais da sua saúde e da sua vida financeira. Em 21 de fevereiro, se desfaça de coisas antigas que já não usa para renovar sua vida;

Aproveite este momento de elevação espiritual e mais consciência para alcançar seus objetivos. Você terá problemas com seu parceiro devido a infidelidade ou ciúmes. Seus números da sorte são 20 e 33.

Escorpião

Você terá uma boa atitude para sair de problemas pessoais e profissionais. Lembre-se de que seu signo é muito rancoroso e isso traz dificuldades em sua vida pessoal; portanto, aprenda a deixar de lado o que não era para você e tente ser uma pessoa melhor.

Tente não retornar com um ex se o relacionamento teve mentiras e infidelidade; é melhor fechar esse círculo e começar novamente com mais semelhantes a você.

Em 21 de fevereiro, seu signo recebe boas energias, principalmente às três da tarde. Se hidrate mais e cuide de seus pulmões deixando o cigarro. Seus números da sorte são 05 e 17. Sempre gurde uma reserva de dinheiro para problemas médicos.

Sagitário

Você terá uma renovação pessoal e conhecerá pessoas muito importantes. Uma oportunidade de negocio ou trabalho pode chegar; aceite, pois tudo pode ser muito positivo.

Tenha cuidado com as costas ou o joelho e tente não se machucar ao se exercitar. Cuide mais dos seus pertences e não se distraia, principalmente com o celular em ambientes públicos.

Alguém no trabalho está se apaixonando por você e essa situação pode ser esclarecida em breve. As energias mais positivas e fortes estarão junto a você em 21 de fevereiro, especialmente às seis da tarde.

Seja positivo em seus pensamentos para a que as boas vibrações fiquem mais tempo em sua vida. Seus números da sorte são 06, 21 e 78. Planeje cuidar do seu pai, pois ele pode ficar um pouco doente.

Capricórnio

Dias de mudanças estão chegando a sua vida e você finalmente fecha ciclos de energias negativas. Em 20 de fevereiro a sorte e a elevação espiritual chegam a sua vida. Beba bastante água e tome banhos para que a energia positiva dure mais tempo.

Lembre-se de que às vezes, os amigos não são a melhor opção como trabalhadores. Por isso, evite problemas e contrate profissionais se tiver uma empresa.

Um amor do passado pode voltar e alguém de Peixes ou Gêmeos o procura novamente. Para os comprometidos, tente ser mais interessado e detalhista com o seu parceiro.

Seus números da sorte são 02 e 19; tente vestir branco e azul para que sua energia se multiplique. Cuidado com os problemas de documentos se você viajar para o exterior.

Aquário

Começa uma ótima época na sua vida. Você terá muita sorte em tudo o que propõe. Serão dias de muitas celebrações e presentes inesperados. No seu trabalho, ocorrem mudanças ou você pode contratar pessoas mais preparadas.

Você compra passagens para viajar. Você paga todas as suas dívidas e fica mais calmo. No amor, alguém de Áries, Câncer ou Escorpião procura por você e tentará ter um relacionamento novamente.

Continue cuidando da saúde; lembre-se de que seu ponto fraco são os nervos e trabalhar a mente positivamente o ajudará a se sentir melhor. Seus números da sorte são 00, 21 e 34; Sua cor é o vermelho.

Peixes

Atividades importantes surgem em sua vida e você decide organizar tudo ao seu redor. Você se despede de um ente querido ou saberá de alguém que mudará para outro país. Você recebe propostas de negócios.

Cuidado com o que fala e tente não se intrometer na vida das pessoas. Você às vezes é muito inocente e, por tentar fazer coisas boas, acaba agindo errado.

O amor que tanto precisa para ser feliz e estar em paz chegará a sua vida, mas lembre-se de que você precisa de alguém que seja fiel e ambicioso para construir tudo o que deseja ao seu lado.

Em 19 de fevereiro acontecerá uma mudança positiva em sua vida; por isso, tome sol e tenha mais contato com a natureza para manter as boas energias. O branco ajudará a atrair abundancia. Seus números da sorte são 04, 55 e 91.