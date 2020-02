Chá-verde: por que você não deve tomá-lo antes de dormir

O chá-verde é uma das bebidas mais saudáveis ​​do mundo: é cheio de flavonóides, os quais ajudam a reduzir a inflamação, o colesterol ruim e as chances de derrame ou ataque cardíaco, conforme revelado pela Faculdade de Medicina de Harvard.

Mas isso significa que você pode beber chá-verde antes de dormir e obter todos os seus benefícios? A resposta: não.

Não beba chá-verde antes de dormir

Embora haja três vezes mais cafeína em uma xícara de café do que em uma xícara de chá-verde, isso não faz do chá-verde uma bebida adequada antes de dormir. De fato, é algo que você deve evitar beber à noite, da mesma maneira que não tomaria uma xícara de café uma ou duas horas antes de dormir.

“Tomar esse chá antes de dormir não é a melhor ideia porque definitivamente contém cafeína”, diz a nutricionista Sarah Adler, autora do livro Simply Real Eating. “Qualquer quantidade deixará as suas glândulas adrenais e os seus hormônios mais despertos. Uma xícara ou duas no início do dia ou ao meio-dia seria uma ideia melhor.”

Fonte: Nueva Mujer