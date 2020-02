WhatsApp Web recebe ajuste e libera nova modificação para os usuários

O WhatsApp Web, versão do aplicativo de mensagens para navegadores, recebeu um recente ajuste. Com isso, foi liberado uma nova modificação para os usuários.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a pequena alteração já está disponível para todos no ‘app web’.

VEJA: Golpe no aplicativo WhatsApp que promete falso convite do Nubank continua fazendo vítimas

Como revelado, as atualizações mais recentes do WhatsApp na Web não exibem notificações de novas mensagens, no contador de ícone, em conversas silenciadas.

A nova ação, que já estava liberada no app para celular, é uma importante medida no combate de pessoas indesejadas na plataforma. Confira postagem:

Latest WhatsApp Web updates don't increment the notification badge (in the title bar) for muted conversations. Finally!https://t.co/EPTYbrucux pic.twitter.com/d2Jc0FGga6 — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 13, 2020

