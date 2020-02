Os principais Castelos para conhecer no Brasil

View this post on Instagram

Boa noite pessoal Venho aqui expressar a minha tristeza sobre os últimos acontecimentos! O Castelo Zé Dos Montes teve início na década de1980, construído por um homem guerreiro e corajoso, que deu o seu nome à este lindo Castelo. "Castelo zé dos Montes"! Zé dos Montes não construiu essa obra com intenção para o turismo, mais a sua linda construção foi além das suas imaginações. À 35 anos de construção, o Castelo zé dos Montes encanta aquém nele vêm visitar. Todos ficam admirados como uma pessoa simples teve à inteligência para construir esse lindo Castelo. Zé dos Montes sabe que teve uma inspiração divina para construir a sua Capela, que logo mais se torno-se um lindo Castelo. Hoje o Castelo zé dos Montes teve uma visita da equipe do corpo de bombeiros, mais à equipe não veio por acaso não, foi através de uma denúncia. À equipe do corpo de bombeiros ao chegar no Castelo zé dos Montes falou que estava vindo por conta de uma denúncia que fizeram. O pessoal do corpo de bombeiros falam que falta algumas coisas para deixa melhor segurança para os visitantes do Castelo, eu já venho fazendo reparos no Castelo com o valor que cada pessoa pagam para visitar. À única renda que o Castelo zé dos Montes tem é uma pequena taxa de 10 reais para manter pelo menos o Castelo aberto ao público para visitas. Pelo que eu li uma postagem do Facebook hoje, deu à inteder que saiu da prefeitura de sítio Novo rn à denúncia. Falaram que era por quê estavam sendo precionando à prefeitura, e porisso que a prefeitura pediu à presença da inspeção. É complicado esta situação! A três anos eu venho pedindo auxílio de orientação à prefeitura para legalizar à questão de alvará do corpo de bombeiros, para que em momentos futuros alguém não questionasse. Levaram em banho maria e não me orientaram nesta situação. Todos que conhece o Castelo zé dos Montes sabe a importância que este Castelo tem para o município de sítio Novo rn e do estado do Rio Grande do Norte. Se por ventura vinhece a fechar as portas do Castelo zé dos Montes, seria um desastre para o turismo de sítio novo,pois sítio Novo só está no mapa do turismo através do Castelo zé dos Montes. Zé dos Montes ficou muito triste