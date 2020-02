NASA divulga em novo formato impressionate registro captado por missão espacial nos 90

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou nesta semana uma nova versão da impressionate imagem conhecida como “Pale Blue Dot” ("Ponto Azul Pálido”, em tradução livre).

Completando 30 anos, o arquivo é um dos mais emblemáticos que foram feitos durante a missão espacial Voyager, como revelado pela agência.

A imagem atualizada utiliza modernas técnicas e software de processamento. Como o original, a nova exibição em cores mostra o Planeta Terra como um único pixel azul brilhante no vasto espaço.

Raios de luz solar espalhados pela ótica da câmera se estendem pela cena, um dos quais se cruza dramaticamente com o nosso planeta.

A imagem foi obtida em 14 de fevereiro de 1990, apenas alguns minutos antes das câmeras da Voyager 1 serem desligadas intencionalmente. O equipamento estava a 4 bilhões de milhas de distância.

Essa vista célebre da Voyager 1 faz parte de uma série de 60 imagens especiais. Confira o arquivo completo:

“Look again at that dot. That's here. That's home. That's us.” — Carl Sagan

A newly processed version of the iconic ‘Pale Blue Dot’ image shows Earth 4 billion miles away from @NASAVoyager.

Learn more: https://t.co/xU9HhrK4xa

Print the poster: https://t.co/HShxS2673m pic.twitter.com/Ua21xDoJZc

— NASA (@NASA) February 12, 2020