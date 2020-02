Os signos que escondem a verdade e dizem apenas o que você quer ouvir

Alguns signos do zodíaco são ótimos em ocultar verdades usando as palavras e dizendo ao outro exatamente o que ele deseja ou precisa ouvir em uma determinada situação.

Confira se você está na lista:

Libra

A lábia do libriano é uma verdadeira arte que ele domina e sabe como usar ao seu favor. Este signo sempre dá um jeito de ser sua graça e encanto ao se comunicar e pode preferir não exteriorizar o que sente ou pensa realmente em diversas ocasiões.

Gêmeos

O geminiano é o mestre da comunicação e controla as palavras para conseguir o que quer, especialmente quando deseja conquistar ou ao menos deixar alguém satisfeito. Sua inteligência e capacidade de manipular conversas faz com que ele seja capaz de ocultar e chegar onde deseja apenas com diálogo.

Aquário

Apesar de não se dar muito bem em assuntos emocionais, o aquariano é intelectual e pode ser muito sábio ao se comunicar, beirando ao pensador que traz mais perguntas do que respostas. Este signo consegue expressar apenas o que ele deseja revelar e controla ao máximo o que quer esconder.