Os signos que acham que estão em segundo lugar na vida do parceiro

Alguns signos do zodíaco são exigentes em seus relacionamentos e podem achar que nunca recebem tudo aquilo que merecem, ficando em segundo lugar na vida do parceiro.

Confira quais são:

Virgem

O virginiano é exigente e nem sempre alguém consegue alcançar suas altas expectativas, o que pode deixá-lo frustrado e achando que a outra pessoa não está dando tudo de si no relacionamento. Apesar de detalhista, ele se importa muito com o que as atitudes do parceiro demonstram e pode tirar conclusões precipitadas quando não buscam diálogo para resolver os problemas.

Escorpião

Além de ser naturalmente desconfiado, o escorpiano busca sempre a satisfação do seu prazer e gosta de se sentir especial ou mimado pelo parceiro. Pode não parecer, mas este signo é intenso e sensível, podendo se sentir rejeitado quando não recebe atenção e dedicação do outro, especialmente na intimidade.

Capricórnio

O capricorniano é ambicioso em seus relacionamentos e deseja receber o melhor. No entanto, ele também possui dificuldade para expressar sentimentos, podendo ficar refém de algumas inseguranças que o deixam na defensiva ou imaginando problemas que o colocam como alguém que sempre ama mais do que outro.

Peixes

Os piscianos são bastante sensíveis e entregues, exigindo muita energia dos seus parceiros que nem sempre conseguem prover toda a ternura, romantismo e intensidade que eles buscam. Quando se sente de lado, as pessoas deste signo podem sofrer dramaticamente, mas quando já alcançaram a sabedoria, preferem virar a página.