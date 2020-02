Conheça os doces típicos do carnaval na Itália

A Itália já celebra o carnaval com diversos eventos, desfiles, procissões e bailes de fantasia em todo o país. No entanto, as festas também chamam atenção pela gastronomia, principalmente pelos doces típicos que são vendidos nas confeitarias durante as celebrações.

Até o início de março, das grandes cidades aos pequenos municípios, a diversão está garantida para quem se esconde por trás de uma máscara. Além disso, muitos aproveitam para comer alguns doces antes do jejum da Quaresma. Entre os principais ingredientes dos doces típicos do carnaval italiano, estão óleo fervente, uma pitada generosa de açúcar de confeiteiro e um intenso sabor cítrico, que atraem o público para as confeitarias do país.

Um dos principais doces são os tagliatelle fritos da região da Emilia-Romagna, no norte da Itália. Acompanhada por algumas raspas de laranja ralada, a massa é frita, enrolada e polvilhada com açúcar de confeiteiro.

Outro prato de sucesso no carnaval é o bolinho de arroz doce, muito tradicional na Lombardia. Ele é cozido no leite aromatizado com cascas de frutas cítricas, além de manteiga e açúcar. Após o cozimento, o arroz é misturado com ovos, rum e farinha e, em seguida, é frito.

Na Sardenha, os turistas podem saborear durante o carnaval os famosos zeppoles. Eles são rosquinhas macias, que são acompanhados com raspas de casca de laranja e limão raladas, além de serem aromatizados com um brandy típico da região, o fil'e ferru. Após frito e refogado em açúcar granulado, eles são servidos bem quente.

Ainda no sul do país, mas na Sicília, o Testi di Tùrcu, doce típico de Castelbuono, é um dos mais famosos da região neste período do carnaval. Ele é uma sobremesa de colher feita de finas camadas de massa folhada frita, que são acompanhadas por creme de leite, limão, canela e chocolate.

O schiacciata florentino, na Toscana, está presente em todas as confeitarias, padarias e bares de Florença nesta época do carnaval. Ele é um tipo de pão doce macio e com baunilha e um intenso gostinho de laranja, onde você pode aproveitar a casca e suco. A receita tradicional não inclui creme, mas muitas reinterpretações desta sobremesa acrescenta o ingrediente e até chocolate.

No Vêneto, os galani, também conhecidos como "crostoli", são os protagonistas do carnaval. Ele são preparados com uma massa muito semelhante ao do pastel. Eles são acompanhados por açúcar e depois fritos para ficar bem crocantes.