3 sucos detox e anti-inflamatórios para limpar seu corpo

Se você sente que está retendo líquidos ou com o estômago inflamado, a melhor coisa a fazer é beber um detox para se livrar do que te faz mal. As frutas cítricas fornecem antioxidantes e protegem o corpo de infecções. Então, depois de beber estes sucos, você se sentirá mais forte e com muito mais energia.

Suco de cenoura e beterraba

Ingredientes

1 centímetro de gengibre

3 beterrabas

3 cenouras

3 talos de aipo

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Beba gelado.

Suco de laranja e cenoura

Ingredientes

½ limão

1 colher (chá) de açafrão

1 laranja

3 talos de aipo

4 cenouras

Gengibre em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Beba gelado.

Suco de pepino, beterraba e maçã verde

Ingredientes

½ limão

1 colher (chá) de açafrão

1 pepino

1 xícara (chá) de espinafre

1 xícara (chá) de salsa

2 beterrabas

2 maçãs verdes

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Beba gelado.

Fonte: Nueva Mujer