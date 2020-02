App WhatsApp abandona desenvolvimento de 'novo recurso' e coloca função na ‘gaveta’

O app de mensagens WhatsApp abandonou o desenvolvimento de um novo recurso e colocou a função na ‘gaveta’.

Como revelado pelo portal especializado WABetaInfo, em um primeiro momento, o popular aplicativo trabalhava na função ‘modo férias’ para os usuários da plataforma.

A novidade ajudaria no combate de pessoas indesejadas no WhatsApp: atualmente, quando você arquiva um bate-papo, o app desarquiva ele automaticamente assim que uma nova mensagem é recebida do contato.

I'm very sad because I've discovered that WhatsApp has completely removed the vacation mode from the features under development on Android. 😔

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 4, 2020