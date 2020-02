Sexo: os fetiches e as fantasias mais procurados por pessoas infiéis

Ashley Madison, aplicativo de relacionamento extraconjugal, divulgou um estudo no qual releva os fetiches e as fantasias mais procurados por seus usuários. "Nossos membros vêm ao nosso site para explorar um desejo que não podem realizar no casamento", diz Isabella Mise, diretora de comunicações da Ashley Madison.

"Nós divulgamos esses dados como uma maneira de iniciar conversas para aqueles que estão em relacionamentos novos ou antigos e desejam agitar as coisas”, explicou Isabella. Veja o que a pesquisa relevou:

Top 5 dos fetiches mais procurados

Sexo Anal 28%

Teatrinho 17%

Controle de orgasmo 15%

Exibicionismo 11%

Voyeurismo 10%

Top 5 das fantasias mais procuradas

Sexo com múltiplos parceiros 30%

Sexo com alguém que conheço (Exemplo babá, amigo(a), colega, etc.) 26%

Um estranho/caso de uma noite 17%

Paixão/Romance 14%

Dominância 5%

Top 5 das posições sexuais