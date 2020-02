Os signos do zodíaco que se vingam do ex sem remorso

Alguns signos do zodíaco costumam não sentir nenhum remorso algum quando são machucados e pretendem se vingar da pessoa que fez isso.

Confira os signos que planejam vinganças para o ex sem sentimento de culpa:

Touro

Quando as coisas terminam mal e o taurino pensa nos esforços que fez para permitir que alguém entrasse na sua vida, ele simplesmente esquece toda a consideração. Por isso, este signo não terá remorso ao se vingar do ex e pode ter muita paciência e determinação para esperar que o outro receba todo o mal que fez de volta.

Escorpião

O escorpiano não deixa que as pessoas que o decepcionam saiam com o coração ileso. Para isso, ele pode até fingir uma falsa desculpa e planejar uma forma de se vingar, seja de maneira direta ou indireta. Ele não esquece e sua mágoa pode durar por um bom tempo, por isso suas vinganças podem pegar o outro desprevenido.

Capricórnio

Pode até não parecer, mas o capricorniano arquiteta vinganças silenciosas para aqueles que ferem seu coração. Ele tende a guardar suas mágoas de forma detalhista e podem até não devolver os maus sentimentos que o ex desencadeava de forma direta, mas sim tomar atitudes vingativas que o ajudam a se sentir em paz com ele mesmo.