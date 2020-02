Os signos do zodíaco que podem ficar cegos de confiança

Alguns signos do zodíaco podem ter um pouco de excesso de ego e acabam ficando cegos com a própria confiança.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode focar tanto em si mesmo que acaba não se importando com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Nessas situações, ele pode ficar cego de confiança e deixar de enxergar intenções ou mudanças no comportamento dos outros que podem acabar o surpreendendo em breve. Quando se fecha em suas paixões ou teimosia, ele acaba deixando de perceber sinais importantes.

Leão

Quando deixa o ego orientá-lo, o leonino se fecha em uma gaiola de confiança que não o permite entrar em contato com a realidade mesmo que ela esteja na sua frente. Infelizmente, isso faz com que ele tome atitudes sem enxergar o verdadeiro cenário dos problemas e cair na conversa de pessoas que escondem más intenções.

Sagitário

O sagitariano tende a confiar e recordar muito os seus acertos, podendo arriscar atitudes controversas motivados pela confiança de que tudo dará certo. Infelizmente, nem sempre isso acontece e este signo pode colher resultados prejudiciais, que exigirão muito talento, criatividade e energia para ser remediados.