Especialista compartilha dicas para cuidar do cabelo durante o Carnaval

O Carnaval é um momento delicado para o cabelo. Os fios são expostos ao sol, glitter, gel e até a tinta spray. Por isso, para curtir a festa com os fios saudáveis, é interessante investir em alguns cuidados. A Ana Regina Farias, técnica da Embelleze, compartilhou com o jornal Metro algumas dicas para cuidar do cabelo durante o Carnaval:

Hidratação antes do carnaval

No pré-carnaval a dica é investir em hidratação. “Assim se evita a perda de umidade, os fios ficam maleáveis, alinhados com balanço e brilho natural, evita pontas duplas e conserva a cor”, explica a especialista.

Exposição ao sol

A exposição ao sol, seja na praia, piscina ou simplesmente ao ar livre, proporciona danos aos cabelos. “O importante é tratar os fios logo após essas exposições. Independentemente do tipo de cabelo, é importante repor a hidratação, nutrir e restaurar os fios. A manutenção dos cuidados é fundamental para manter a saúde e beleza do cabelo”.

Coloração do cabelo no carnaval

Pensando em colorir o cabelo para curtir a festa? Cuidado! A especialista explica que o uso da purpurina, géis coloridos, spray, acabam ressecando os cabelos e fazendo eles perderem a autenticidade da cor.

“É necessário hidratar e fazer uso das máscaras tonalizantes ou matizadora para recuperar a cor. Além disso, fazer uma higienização adequada depois no couro cabeludo com pelo menos duas lavagens para não ocorrer irritações”.

Cuidados ao entrar no mar ou piscina

Evitar molhar o cabelo é a dica da Ana. “O cloro pode alterar a cor dos cabelos louro, desbotar o vermelho e o cobre. Ele ainda provoca pequenas aberturas na cutícula capilar que fica vulnerável.

Caso seja impossível evitar molhar o cabelo, é recomendado que passe na ducha antes e depois do mergulho, retire o excesso da água e volte a passar a máscara”.

Ela ainda explica que usar um Leave In com proteção térmica ou um creme para pentear pode ser uma boa ideia. “O produto cria uma película de proteção ao redor dos fios e evita que a água salgada e as altas temperaturas atinjam os cabelos”.

Recuperação dos fios Pós-Carnaval

A técnica da Embelleze explica que o ideal é fazer uma nutrição ou umectação capilar. “Com tanto sol, suor água do mar etc, o cabelo fica opaco”. Diante disso, ela recomenda a umectação para repor os lipídios. “Ou seja, a oleosidade dos fios, a nutrição devolve o brilho cabelos, confere força, vitalidade, sela a hidratação”, finaliza.