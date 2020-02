Os signos do zodíaco que mais se sentem perseguidos

Alguns signos do zodíaco tendem a dramatizar e sentir que as pessoas o perseguem para feri-los a todo custo.

Confira quais são:

Câncer

Além de esperar sempre que o pior aconteça em seus pensamentos, o instinto materno do canceriano faz com que ele sinta que sempre dá muito e recebe pouco em troca. Dessa forma, ele acaba criando teorias em sua mente e se sentindo perseguido pessoalmente pela ingratidão das pessoas.

Escorpião

Sensível e desconfiado por natureza, o escorpiano tende facilmente a acreditar que as pessoas possuem algo pessoal contra eles. Infelizmente, isso pode fazer com que este signo crie muros e se isole, tomando atitudes na defensiva que nem sempre estão de acordo com a realidade.

Peixes

Quando qualquer coisa dá errado, o pisciano tende a reagir de forma emocional e pessoal, mesmo que esse não seja o caso. Por isso, ele tende a se sentir perseguido não só por pessoas, mas também pelo destino, complicando coisas que seriam resolvidas com mais lógica e menos sentimentalismo.