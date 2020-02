Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 16 de fevereiro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Uma onda de renascimento invade os arianos, impulsionando a luta para progredir e ser alguém melhor na vida. Mudanças positivas virão para você e será necessário ser otimista para atrair boas energias. Dinheiro extra chega.

Cuidado com os problemas no amor, especialmente em triângulos amorosos. É hora de não brincar com os sentimentos dos outros e ficar com quem o ama para deixar de atrair conflitos.

Seus signos mais compatíveis são Aquário, Áries e Libra. Trabalho extra pode chegar. Você recebe um convite especial de um amor no sábado. Você decide mudar sua aparência. Seus números da sorte serão 01 e 45.

Touro

Surpresas agradáveis ​​e boas energias o deixam feliz. Podem ser dias de mudanças radicais na sua maneira de pensar, aumentando sua consciência de vencer e alcançar o que deseja.

Cuidado com o que assina e fique atento aos papéis e acordos que envolvam dinheiro. No amor, você ficará confuso; se tiver dúvida entre duas pessoas, reserve um tempo para pensar e tomar a melhor decisão.

Você recebe uma proposta de trabalho. Tenha cuidado com o álcool e tente não beber demais em festas para evitar a ressaca moral. Não seja mais tão explosivo e tente controlar seu temperamento. Seus números da sorte serão 03 e 41.

Gêmeos

Dias de conquistas para o seu signo; você só precisa aprender a ser paciente em tudo o que faz, especialmente nos negócios ou no fechamento de projetos.

Uma mudança intensa e positiva acontecerá. Tente se dedicar a algo novo em sua carreira. Você planeja ou se prepara para uma viagem. Seus amigos fazem um convite muito divertido.

Lembre-se de que o amor sempre vem e uma pessoa especial pode entrar em sua vida, trazendo conexão e felicidade. Tenha cuidado com acidentes e tente ser mais cauteloso nas ruas. Seus números da sorte são 05 e 43.

Câncer

Você terá energias muito boas ao redor, apenas precisará aprender a não falar muito sobre seus planos para não atrair inveja.

Você recebe a proposta de iniciar um negócio; faça isso, pois tudo sairá muito bem. Tente não brigar com seu parceiro e não tenha ciúmes, lembre-se de que a base de qualquer relacionamento é a confiança.

Você terá sorte neste domingo com os números 07 e 54. Um presente inesperado chega. Tenha cuidado nas ruas e tente ser mais cauteloso para evitar acidentes. Use mais cores amarelas e vermelhas para atrair sorte.

Leão

Dias de transformações positivas para o seu signo; lembre-se de que você está passando por sua melhor fase e deve aproveitar as energias que o cercam para crescer mais em sua vida profissional.

Nesta sexta-feira, você pode mudar tudo que é negativo por coisas positivas e deixar para trás aquilo que o machuca.

Não deixe que seu parceiro o manipule, lembre-se de que o amor é belo quando acontece sem amarras. Sua maior compatibilidade é com Áries, Virgem ou Sagitário. Seus números da sorte são 07 e 22. Você recebe um presente que não esperava ou um convite para uma viagem na próxima semana.

Virgem

Seu signo entrará em uma fase mudança muito forte que o transformará completamente. Lembre-se de que sua energia positiva aumentará ao máximo e, finalmente, você poderá deixar para trás tudo o que o machucou, seja um amor ruim ou problemas legais.

Este é um momento de crescimento. Portanto, reveja o que precisa ser mantido e o que deve ser cortado.

O branco ajudará a atrair mais sorte. Um novo amor entrará em sua vida e pode ser do signo de Peixes ou Gêmeos, apenas tente levar as coisas devagar e ir com calma nas expectativas.

Seus números da sorte são 03 e 29. Fim de semana para se dedicar a sua saúde e ao contato com a natureza com o objetivo de renovar energias.

Libra

Você terá a oportunidade de começar de novo e remediar tudo o que tinha pendente no trabalho ou em problemas legais.

Não espere o que não virá; se esse amor não o procurar, é melhor deixá-lo acabar de uma vez. Se proteja das mais energias usando mais amarelo. Você recebe um convite para sair no sábado.

Dinheiro extra pode chegar e seus números da sorte são 02 e 19. Não fique mais deprimido apenas porque as coisas não acontecem do seu jeito, lembre-se de que alguns problemas foram criador por você mesmo, então tente relaxar e deixar tudo fluir.

Você faz uma compra e deve receber visitas da família. Não abandone aquilo que pode ser importante para o seu futuro profissional.

Escorpião

Dias importantes e de muitas energias ao redor. Você terá toda a sorte do seu lado, principalmente quando se trata de trabalho, portanto tente fazer as mudanças e tomar as atitudes necessárias para se dar bem.

O vermelho ajudará a trair sorte. Tenha atenção com problemas legais e tente resolver os problemas do passado.

Não seja tão decisivo no seu relacionamento, às vezes você precisa entender que nem todo mundo pensa o mesmo, então relaxe e sempre converse pacificamente sobre coisas que o incomodam. Você irá a uma festa de família. Seus números da sorte são 01 e 89.

Sagitário

Fim de semana cheio de energia solar em sua vida que atrai positividade. Você deve beber muita água e cuidar da alimentação para que sua energia espiritual cresça.

Nesta sexta-feira, você pode resolver burocracias ou tomar decisões monetárias importantes; tudo sairá bem. Não seja tão apaixonado em seus relacionamentos, lembre-se de que o amor deve ser mais natural e forçar algo só complica as coisas.

Seus números da sorte são 09 e 43. Um animal de estimação pode chegar à sua vida. Natureza e praia ajudam a purificar as energias. Você finalmente se liberta de um amor do passado.

Capricórnio

Haverá mudanças muito fortes em sua vida. Lembre-se de que você é muito forte e que sua personalidade sempre faz sucesso em tudo o que se propõe a fazer; portanto, não mude esse aspecto da sua vida.

Nesta sexta-feira, o amor pode se distanciar de você, por isso é importante conversar e contar sempre o que sente. Tente não confiar tanto nos amigos, especialmente quando se trata de negócios; tenha as contas sempre bem definidas e claras.

Cuide do dinheiro e tente não gastar em coisas que você não precisa. Tenha cuidado com problemas de infecção. Você se surpreende com um amor do signo de Áries, Gêmeos ou Escorpião que o fará muito feliz. Não mude pelas opiniões dos outros. Seus números da sorte são 06 e 54.

Aquário

Surpresas agradáveis ​​e boas notícias chegam a sua vida. Lembre-se de que seu carisma e sinceridade sempre lhe dão sorte. Este é o momento de experimentar uma mudança muito positiva que levará a abundância.

Você deve aprender a não falar muito sobre suas realizações ou planos, pois nem todas as pessoas são como você e algumas podem enviar energias negativas.

Um amor o surpreende com um presente especial. Comemorações com seus amigos e familiares serão muito felizes. Cuide de problemas estomacais e tente continuar com a boa alimentação.

Você planeja uma viagem. Lembre-se de que amor e amizade são dois sentimentos tão puros que devem ser dados sem cobranças. Seus números são 07 e 15.

Peixes

Dias mágicos para o seu signo e que podem atrair algo decisivo no seu futuro. Portanto, tente ser otimista para que todas as energias positivas cheguem até você.

Lembre-se de que é necessário aprender com os erros e valorizar mais as pessoas quando elas estão ao seu lado, portanto não espere perder para dar a devida atenção e importante.

Dê a si mesmo a chance de se apaixonar de novo; os signos mais compatíveis são Câncer, Escorpião ou Áries.

Fim de semana de muitas emoções, então tente aproveitar ao máximo. Você decide mudar de casa. Uma nova oportunidade de trabalho será muito positiva e deve ser aceita. Seus números da sorte são 08 e 99.